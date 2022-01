Nädalavahetusel võib tuisk jätkuda, teeolud püsivad jäised

Riigimaanteed üle Eesti on jätkuvalt kaetud suures osas lume või jäitega. Mandri põhjaosas võib teedel siiani esineda tuisuvaalusid, mis muudavad liiklemise eriti raskeks. Lumistel teelõikudel võib esineda jäidet.

Transpordiamet teatas, et eilse ja tänaöise lumesaju ning tuisu tõttu on Harjumaa, Raplamaa ja Lääne- ning Ida-Virumaa põhjaranniku riigiteedel välja kuulutatud eriline hoolderežiim, mis tähendab, et teehooldajatel kulub hooldetöödeks rohkem aega kui tavaoludes.