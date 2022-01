EKRE loodab homsel meeleavaldusel näha minimaalselt 5000 inimest

"Väga raske on prognoosida palju inimesi tuleb," ütles EKRE meeleavalduse korraldusega tegelev Rudolf Jeeser. "Oleme enda jaoks pannud miinimumi, et 5000 inimest võiks olla. Eks palju oleneb sellest, mis on ilm," sõnas Jeeser.

Jeeser lisas, et üle Eesti on EKRE poolt käima pandud ka bussid, mis meeleavaldajaid pealinna sõidutavad. "Spetsiaalselt pole lugenud, kui palju neid busse on. Teame, et need tulevad."

Lisaks ei pea Jeeser tõenäoliseks, et valitsuse sel nädalal kokku lepitud uued energiakulude kompensatsioonimeetmed võiksid vähendada inimeste soovi kõrge elektrihinna pärast meelt avaldada. "Kasutan siin Martin Helme väljendit, et luumurdu raviti ju plaastriga. Saame ju aru, et see oli lihtsalt ühe erakonna selge surve, et midagi tehtaks."

Ka politse- ja piirivalveamet on homseks meeleavalduseks valmis. "Oleme suhelnud avaliku koosoleku korraldajaga, kes vastutab ürituse ja sellel osalevate inimeste turvalisuse eest," ütles Põhja prefektuuri operatiivjuht Taavi Kirss. Ta lisas, et politsei on avaliku koosoleku toimumiskoha läheduses selleks, et olla korraldajale abiks juhuks, kui peaksid tekkima olukorrad, mida korraldaja ei suuda ise lahendada või kus tal on politsei abi tarvis.

"Kuid esmajoones vastutab turvalisuse eest korraldaja, kes on selleks määranud nii korrapidaja kui ka turvatöötajad."

Kirss täpsustas, et kui suur hulk inimesi koguneb väiksele alale, siis on seal alati ohte. "Inimmassid suruvad üksteist, võib tekkida raskusi liikumisel ja samuti on meedikutel keeruline tulla appi, kui keegi peaks abi vajama."

Seetõttu on oluline kuulata nii koosoleku korraldajate ja turvatöötajate kui ka vajadusel politseinike korraldusi. "Kindlasti tuleb järgida ka liiklusreguleerijate märguandeid näiteks parkimise kohta, et kõrvalised isikud saaksid samuti avalikus ruumis liikuda," ütles Kirss.