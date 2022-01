Omniva: ekstreemsete teeolude tõttu jäävad mitmetes maakondades postikanded ära

"Kui tee on ilmastikuolude tõttu läbimatu, siis posti kohale viimise eesmärgil enda turvalisusega Omniva töötajad ei riski. Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Lääne-Viru, Rapla ja Lääne maakondadest on tulnud juba teateid, et tänast postikannet ega kirjakastide tühjendamist pole olnud võimalik teha, sest teeolud on olnud läbimatud," ütles Omniva kommunikatsioonijuht Triin Küttim.