Lavrov: Euroopa Liit püüab Balkanil oma mõjupiirkonda luua

„Praegu püütakse sellel samal Lääne-Balkanil väljaspoole Euroopa Liitu ja NATO -t jäänud riike toppida sinna kõigi tõdede ja ebatõdedega, veenda otseselt, et nendel riikidel ei oleks tihedaid sidemeid Venemaa ja Hiinaga . Kas see ei ole katse oma mõjupiirkonda peale suruda?” küsis Lavrov Interfaxi vahendusel.

„On kurb, et täiskasvanud inimesed tegelevad sellise kontekstiga, kes on ägedam, kellel on rohkem... Ma ei tea, mida. Kui kõik mõtleksid täiskasvanu moodi, kuidas me tänapäeva maailmas elama peaksime, et see oleks ohutum kliimamuutuse ja teiste globaalsete ohtude seisukohalt... vaat millega tuleb tegelda,” lausus Lavrov.