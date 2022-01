FOTOD | Liiklusõnnetuses põrkasid kokku kaks veokit, kolmas sõitis nende vältimiseks kraavi

"Õnneks juhid õnnetuses viga ei saanud. Küll on avariipaigas liiklus häiritud ja politsei reguleerib seal nüüdsama liiklust ning suunab autosid ümbersõidule kuniks raskeveokid tagasi teele on tõmmatud ning minema pukseeritud," ütles Turba.

Õnnetuspaigas on teeolud rasked ning ühtviisi libedad ning lumised on nii põhimaanteed kui ka kõrvalteed. Sajab tihedat lund, tuiskab ning teedel on lumevaalud.