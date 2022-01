Venemaa asevälisminister: teeme tõsiseid poliitilisi otsuseid, kui saame USA-lt ja NATO-lt pettumust valmistava vastuse

„Seni formaalset kirjalikku vastust USA ja NATO poolt ettepanekutele ei ole. Kui see vastus tuleb pettumust valmistav, tuleb langetada väga tõsiseid poliitilisi otsuseid, mille kohta on meie president oponente teiselt poolelt muu hulgas avalikult hoiatanud,” ütles Rjabkov, vahendab Interfax.

„Aga diplomaatia roll on igal juhul keskne. Me ei taha konflikti, me ei ründa kedagi, me ei ähvarda kedagi, me tahame tagada usaldusväärselt oma huve,” lausus Rjabkov.