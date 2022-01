Kaks Rakvere gümnaasiumi lähevad esmaspäevast distantsõppele

Pilt on illustratiivne. Foto: Tiit Blaat

Rakvere linnapea Triin Varek teatas ühismeedias, et Rakvere Gümnaasiumi ja Rakvere Reaalgümnaasiumi õpikorraldus on juba praegu koroonaviiruse tõttu nii tugevalt häiritud, et linn peab mõistlikuks koolide nädalaks distantsõppele suunamist.