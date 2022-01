Kapo esitas transpordiameti endisele osakonnajuhile kahtlustuse

"Kui kahtlustus kinnitust saab, on tegu väga kahetsusväärse juhtumiga. Transpordiametil on korruptsiooni ennetamise protseduurid ja reeglid kindlalt paigas ning nende täitmist kontrollitakse regulaarselt," ütles transpordiametist Erki Varma. "Meile on oluline, et ameti inimestes saab kindel olla ja meid usaldatakse."