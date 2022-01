Blinkeni ja Lavrovi kohtumine Genfis jäi lühemaks, kui oli plaanitud. Vastus Venemaa nõudmistele antakse üle järgmisel nädalal

Interfaxi teatel lõppesid läbirääkimised plaanitust varem ehk kestsid vaid poolteist tundi plaanitud 2–2,5 asemel.

Blinken nimetas kohtumist ausaks ja sisuliseks ning ütles, et diplomaatilised arutelud jätkuvad, aga „see sõltub Venemaast, millist teed need edasi lähevad”.

Mõlemad pooled jätsid ukse avatuks uueks vestluseks Venemaa ja USA presidentide Vladimir Putini ja Joe Bideni vahel.

„Kui me jõuame järeldusele ja venelased jõuavad järeldusele, et parim viis asjade lahendamiseks on edasise vestluse kaudu nende vahel, oleme me kindlasti valmis seda tegema,” ütles Blinken, viidates kahele presidendile. Blinkeni sõnul väljendab USA ka oma muresid Venemaa käitumise üle.

„Meie ja kõik meie liitlased ja partnerid on võrdselt pühendunud tagamisele, et me teeme kõik võimaliku Venemaale selgeks tegemiseks, et Venemaa igas vormis agressioonile, mis on suunatud Ukraina vastu, tuleb kiire, karm ja ühine vastus,” ütles Blinken.

Blinkeni sõnul ei olnud tegemist läbirääkimiste, vaid arvamuste vahetustega.

Lavrov nimetas läbirääkimisi pärast nende lõppu kasulikuks, ausaks aruteluks ja ütles, et Blinken oli arvamuste vahetusega rahul. Lavrov lisas, et USA esitab kirjaliku vastuse Venemaa ametlikule nõudmiste nimekirjale järgmisel nädalal, nagu Moskva on taotlenud, ning tema ja Blinken räägivad seejärel uuesti, vahendab New York Times.

„Ma ei oska öelda, kas me oleme õigel teel,” ütles Lavrov. „Me saame sellest aru, kui saame Ameerika vastuse paberil meie ettepanekute kõigile punktidele.”

Interfaxi vahendusel ütles Lavrov, et Vene pool eeldab, et kohtumise käigus Genfis said ameeriklased aru, et tuleb keskenduda Venemaa ettepanekute sisule, mitte Ukraina teemale.