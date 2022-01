Blinkeni ja Lavrovi kohtumine Genfis jäi lühemaks, kui oli plaanitud

USA ametnikel ei olnud juba ette kohtumisele suuri ootusi, kirjutas New York Times. Kolm eelmist kohtumist venelastega eelmisel nädalal näitasid, et kokkuleppevõimalusi on vähe.

„Me ei oota ka nendel läbirääkimistel läbimurret. Mida me ootame, on konkreetsed vastused meie konkreetsetele ettepanekutele,” ütles Lavrov enne kohtumise algust.

„Teil on õigus, me ei oota, et me siin täna meie erimeelsused lahendaksime. Aga ma loodan küll ja ootan, et me suudame katsetada, kas diplomaatia ja dialoogi tee jääb avatuks,” vastas Blinken.