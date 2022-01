Sellisele järeldusele on „rahvamiilitsa” teatel Donetskis jõutud saadud luureandmete põhjal.

Veel väidetakse „rahvavabariigist”, et Anadoli asula piirkonnas valmistatakse Ukraina relvajõudude 25. brigaadi baasil ette radioloogilise, keemia- ja bioloogilise kaitse üksusi, mis tähendab valmistumist provokatsioonideks keemilisi aineid kasutades.

„ Donetski rahvavabariik ” kuulutab ka, et viimase kahe nädalaga on operatsioonitsooni saabunud Paremsektori „natsionalistlikud üksused” ning Ukraina relvajõudude 74. luurepataljoni ja eriüksuse Alfa snaiprid.

„Rahvamiilitsa” teatel on Ukraina relvajõudude võitlejatele üle antud 2000 tankitõrje granaadiheitjat NLAW. Donetskis väidetakse, et Briti instruktorid on meeskonnad nende kasutamiseks juba välja õpetanud Žõtomõri oblastis.