Teadusnõukoda: hospitaliseerimist on omikroniga kolm korda vähem, aga haiglad täituvad ikka. Pole välistatud 6000 nakatunut esmaspäevaks

„Hospitaliseerimist on kolm korda vähem kui deltaga, aga see ei ole null,“ märkis Maimets. Massiline nakatumine toob siiski haiglasse raskes seisus inimesed, lisas ta. „Omikron on viirus, mis põhjustab tõsiseid haigestumisi.“

Nakatunud jõuavad esmalt aga esmatasandi meditsiinini ja nii on perearstid sattunud suure koormuse alla. Niisiis ei peaks enam ühiskondlike piirangute seadmisel ja leevendamisel lähtuma peamiselt haiglate koormusest, nagu seda on varem tehtud, vaid ka esmatasandi koormusest, leidis peremeditsiini professor ning peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja dr Ruth Kalda. „Kui esmatasand ei tööta, satub rohkem inimesi haiglasse,“ sõnas ta ja selgitas, et kui vastuvõtu aega hõivab märkimisväärne koroonapatsientide hulk, siis see takistab juurdepääsu teistele haigetele, kelle on samuti tervist ohustavad haigused.

Dr Mait Altmets PERH-ist lisas, et koormus on juba kasvanud ka erakorralise abi vastuvõtus, sest kui patsiendid perearstilt abi ei saa, pöörduvad nad EMO-sse.

Peale selle on teada, et omikron levib praegu peamiselt nooremate inimeste seas. Need on ka inimesed, kes töötavad haiglas, märkis Altmets. „Oht haiglate toimepidavusele on olemas,“ sõnas ta.

Haiglaid hõivavad aga peamiselt deltatüvega nakatunud vaktsineerimata vanemaealised patsiendid. „Delta ei ole kadunud ja kaob visalt,“ nentis viroloogia kaasprofessor Margus Varjak.

Samal ajal on Suurbritannia delta- kui ka omikronlaine seljatanud ja kavatsevad piiranguid leevendada. Miks ei kehti sama Eestis?

Varjak selgitas, et Suurbritanniat eristab meist märksa kõrgem vaktsineerituse tase. See aitas Varjaku selgitusel ära nii deltalaine massiliseks paisumise kui ka pisendas omikroni mõjusid. Delta süüakse Eestis välja siis, kui talle enam peremeest ei ole – ta on kas vaktsineeritud või surnud. Millal langeme omikroni laineharjalt alla, ei tihanud ükski teadusnõukoja liige ennustada.