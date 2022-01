Saates "Vilja küsib" tuli juttu Porto Franco skandaalist, mis pühkis Keskerakonna juhi Jüri Ratase peaministri toolilt. Ratas ütles, et Keskerakond on valmis end tugevasti kaitsma ja tema ise on juba vastutuse võtnud. Selleteemaline dialoog kujunes aga vägagi särtsakaks.