USA esitas Ryanairi lennuki Minskis maanduma sundinud valgevenelastele süüdistuse õhupiraatluses

„Alates mootori jõul lendamise koidikust on riigid üle maailma teinud koostööd, et tagada reisilennukite ohutus. Süüalused purustasid need standardid, suunates lennuki ümber, et saavutada kohatu eesmärk suruda maha eriarvamused ja sõnavabadus,” teatas prokurör Damian Williams, vahendab Associated Press.