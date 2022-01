Ööpäeva jooksul lisandus 4480 koroonapositiivset testitulemust. Suri 5, haiglaravil 324 COVID-nakatunut

Välihaigla Lätis. Foto: Foto: DELFI, rus.delfi.lv

21. jaanuari hommikuse seisuga on haiglas 324 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 221 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 171 ehk 77,4% on vaktsineerimata ja 50 ehk 23,6% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.