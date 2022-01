Suurbritannia kaalub lahinguvalmis sõdurite Eestisse juurde saatmist

Suurbritannial on Eestis praegu 830 sõjaväelast, tankid, soomukid, iseliikuvad suurtükid, õhutõrjerelvad, luurevahendid ja inseneriväelased. Lahingugrupi koosseisus on kokku 1200 sõjaväelast. Nendega on ühinemas üle 300 Prantsuse sõduri.