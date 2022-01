Austria parlament muutis koroonaviiruse vastu vaktsineerimise kohustuslikuks

Praeguseks on täielikult vaktsineeritud 72% Austria elanikest, mis on umbes Euroopa keskmisel tasemel, aga jääb alla näiteks Itaaliale või Prantsusmaale .

Valitsus tahtis alguses, et seadus puudutaks kõiki alates 14. eluaastast, aga lõppvariandis kehtib see siiski vaid täiskasvanutele, välja arvatud rasedad ja need, kellel on meditsiiniline vastunäidustus.