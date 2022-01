Zelenskõi: ei ole olemas väikesi sissetunge. Biden oli sunnitud oma juttu siluma

„Me tahame suurvõimudele meelde tuletada, et ei ole olemas väikesi sissetunge ega väikesi rahvaid. Nagu ei ole ka väikesi ohvreid ega väikest leina armastatud inimeste kaotuse üle. Ma ütlen seda suurvõimu Ukraina presidendina,” kirjutas Zelenskõi Twitteris.

USA president Joe Biden tunnistas üleeile erimeelsusi NATO-s selle üle, kuidas reageerida Venemaa „väikesele sissetungile ”Ukrainasse.

„On üks asi, kui see on väike sissetung ja osutub, et me võitleme selle üle, mida teha ja mitte teha,” ütles Biden CNN-i vahendusel. „Aga kui nad päriselt teevad, mida nad on piirile kogutud jõududega võimelised tegema, on see Venemaa jaoks katastroof, kui nad Ukrainasse edasi sisse tungivad.”

Hiljem paluti Bidenil selgitada, mida ta mõtles „väikese sissetungi” all. Biden ütles, et tõmbab piiri Vene vägede piiri ületamise ja Ukraina võitlejate tapmise juurde.

„Ma arvan, et see muudab kõike,” ütles Biden. „Aga see sõltub sellest, mida ta teeb, millises ulatuses me saame NATO-rindel täieliku ühtsuse.”

„On väga tähtis, et me hoiaksime kõiki NATO-s ühel meelel. See on see, millele ma palju aega kulutan, ja on erimeelsusi,” jätkas Biden. „NATO-s on erimeelsusi selle kohta, mida riigid on valmis tegema, sõltuvalt sellest, mis juhtub.”

Eile püüdis Biden oma sõnu selgitada, vahendab CNN.

„Ma olen ennast president Putinile absoluutselt selgelt väljendanud. Ta ei saa valesti mõista. Kui mistahes – mistahes – kogunenud Vene üksused liiguvad üle Ukraina piiri, on see sissetung,” ütles Biden. „Aga see võetakse vastu karmi ja koordineeritud majandusliku vastusega, mida ma olen meie liitlestega detailides arutanud ja president Putinile väga selgelt lahti seletanud.”