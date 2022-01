President Karis kohtumisel Rootsi parlamendi esimehega: Läänemere regiooni turvalisus ei ole kaubeldav

"Läänemere regiooni turvalisus ei ole kaubeldav. Venemaa nõudmised ei ole tõsiseltvõetavad," ütles president Karis pärast kohtumise lõppu. „Rootsi on Eestile ja NATOle väga oluline partner ning me jagame sarnast nägemust Euroopa julgeolekust.“

"NATO ja Euroopa Liidu riigid on valmis diplomaatiaks ning dialoogiks Venemaaga kõigis asjasse puutuvates formaatides. Leiame, et omavahel saab rääkida ähvardusteta, Venemaa vägede koondumine Ukraina piiridele on täiesti vastuvõtmatu ja seetõttu nõuame kõik Venemaa-poolset deeskaleerimist," lisas riigipea.

Ühtlasi kõneleti kahepoolsete suhete hetkeseisust, koostööst majanduses, hariduses ja teistes valdkondades. „Meie sõbralikud suhted on suurepärased ja kestnud sajandeid, oleme koos palju loonud ja vaatame koos tulevikku. Soovime tugevat, ühtset, rohepöördele orienteeritud Euroopat. Rootsi on Eesti jaoks väga oluline partner, kellega suhete süvendamine on ääretult oluline kahepoolselt, Põhja-Balti regiooni formaatides ja laiema rahvusvahelise koostöö raames,“ leidis riigipea. Viimaste aastate koostöö Eesti ÜRO Julgeoleku Nõukogu valitud liikmesuse raames ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides on kõnekas näide kahe riigi tihedatest suhetest rahvusvaheliselt tasandil. „Vaid üheskoos saame edendada ühiseid ja kogu regiooni huvisid, ehitada koos maailma enim lõimunud, kestlikku ja digitaliseeritud piirkonda,“ kinnitas president.