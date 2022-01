USA sanktsioneerib nelja Ukraina riigiametnikku: süüks venelaste õhutatud konspiratsiooniga kaasaminek kodumaa vastu

USA luure kahtlustab, et Venemaa valmistub täielikuks sissetungiks. Foto: Hendrik Osula

USA rahandusministeerium kehtestas sanktsioonid nii endiste kui praeguste Ukraina riigiteenistujate suhtes, kes on väidetavalt töötanud oma kodumaa julgeolekut õõnestades Venemaa heaks, vahendab The Guardian. USA luure viitab nende juhtumite najalt, et venelased on planeerimas täiemahulist sissetungi Ukrainasse.