FOTOD | Tartu-Tallinna maanteel hukkus raskes õnnetuses kaubiku juht

Lääne prefektuuri operatiivjuht Sven Janson ütles, et praegu teadaolevalt põrkasid seal kokku kaubik Mercedes Benz ja veoauto MAN. Janson täpsustas, et raskes liiklusõnnetuses osales kaks inimest, kellest üks oli veokijuht ja teine kaubiku juht. Kahjuks sai 57-aastane kaubikujuht sedavõrd raskelt viga, et tema elu ei õnnestunud enam päästa. Veokijuht sai kergemalt viga.