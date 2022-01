VIDEO | Tööl käimine võib osutuda saatuslikuks: Talibani ranged piirangud jätavad Afganistani naised õigusteta

Afganistani majandus on sügavas kriisis: väikeettevõtetel on suuri raskusi pinnal püsimisega, välisabi on pea täielikult ära lõigatud ning tavakodanikel on raskusi ka esmatarbekaupade soetamisel. Kuigi majanduskriis tabab kogu riiki, tunnetavad seda mõju eriti rängalt just naised.