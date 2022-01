Saksa raport: ekspaavst Benedictus XVI ei võtnud Müncheni peapiiskop olles laste kuritarvitamise vastu midagi ette

Asja uurinud õigusfirma Westphal Spilker Wastl (WSW) teatas, et Benedictus ei hoidnud aastatel 1977-1982 Müncheni ja Freisingi peapiiskop olles ära laste kuritarvitamist, vahendab Deutsche Welle.

„Kokku nelja juhtumi kohta jõudsime me konsensusele, et midagi ette ei võetud,” ütles WSW-d esindanud advokaat Martin Pusch.

Kirik ei määranud vaimulikele ka sisemiselt mingit distsiplinaarkaristust ja paistab ka, et ohvrid mingit abi ei saanud.

Veel üks juhtum on seotud kurikuulsa laste kuritarvitaja Peter H.-ga, kes viidi 1980. aastal Saksamaa lääneosast Essenist üle lõunasse Müncheni ja Freisingi peapiiskopkonda.

Benedictus on süüdistusi eitanud. Praegust Müncheni ja Freisingi peapiiskoppi Reinhard Marxi süüdistatakse samuti kahte kuritarvitamisjuhtumisse sekkumata jätmises.

WSW raportis leiti, et Müncheni peapiiskopkonnas on aastatel 1945-2019 olnud vähemalt 497 kuritarvitamisjuhtumit. Peamiselt on kuritarvitatud poisse.