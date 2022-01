VIDEO | Aleksei Navalnõi meeskond paljastab taas „Putini paleed”. Väidetavalt on tegemist päris fotodega

Navalnõi fondi avaldatud YouTube’i videos, mida vaadati üle 100 miljoni korra, olid hoone sisevaated edasi antud 3D-graafikana. See tekitas osas kommentaatorites kahtlusi, kas interjöörid on tõesti sellised, nagu videos väideti, vahendab Raadio Vabadus.

„Täna paneme me i-dele kõik täpid peale. Hajutame kõik kahtlused selle kohta, kas palee on olemas või mitte. Kuidas see välja näeb – seest ja väljast. Mis seal on ja mis seal oli. Me näitame teile sadu päris fotosid,” öeldakse Navalnõi meeskonna värskes üllitises.

Enamik fotosid on varem avaldatud graafika sarnased. Erinevad need ainult detailides. Navalnõi kaastöötajate sõnul on kuldseid ja muid kaunistusi, sealhulgas stiliseeritud Venemaa vappe, isegi rohkem, kui joonistel. Muu hulgas on olemas ka foto postiga toast, mida peetakse erastriptiisiklubiks.

Fotosid saab vaadata SIIT.

Kinnitatakse, et fotod on saatnud ehitajad. Millega nende ehtsust tõestatakse, ei ole teada.

Navalnõi meeskond nimetab „Putini paleeks” suurt kompleksi Musta mere rannikul Gelendžiki lähedal. Väidetavalt on ainuüksi ehitus ja peahoone rekonstrueerimine maksma läinud sada miljardit rubla (1,1 miljardit eurot). Video paleest pandi üles mõni päev pärast Navalnõi vahistamist. Mitmetes Vene linnades toimusid seejärel massiprotestid, millele võimud vastasid Navalnõi kaasvõitlejate tagakiusamisega. Navalnõi organisatsioonid kuulutati ekstremistlikeks ja keelustati. Video autorid on nüüdseks välismaale põgenenud.

Venemaa president Vladimir Putin ütles pärast video avaldamist, et palee temale ei kuulu ja ta pole seal kunagi käinud. Otseseid tõendeid selle kohta, et Putin oleks seal elanud või käinud, ei ole, aga dokumentidest on selge, et sellega on seotud Putini lähiringkond. Hoone omanikuks nimetas end Putini sõber, ärimees Arkadi Rotenberg. Navalnõi meeskonna kinnitusel ei ole dokumentidest näha, kas hoone omanik on tõesti Rotenberg või tema struktuurid.