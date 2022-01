Kas USA vägede vähendamise kaalumine oli valeuudis? NBC: jääme selle juurde, mis loos kirjas

7. jaanuaril avaldas NBC uudise, mille pealkirjas seisis: "Bideni administratsioon kaalub pakkuda Venemaale USA kohaloleku vähendamist Ida-Euroopas". Loos kirjutatakse: "Bideni administratsioon läheb järgmise nädala kõnelustele Venemaaga olles endiselt ebakindel, kas Moskva päriselt tahab läbi rääkida."

Lisatakse: "Kui see nii siiski on, on USA esindajad valmis tegema ettepaneku aruteludeks seoses USA ja Venemaa vägede kohaloleku ja õppuste pidamisega Ida-Euroopas, ütlesid NBC Newsile üks praeguse administratsiooni teenistuja ning kaks endist julgeolekuametnikku, kes on plaanidega kursis."

Administratsioon eitas sellist kavatsust jõuliselt.