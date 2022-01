Töötab: tõhustusdoosi on saanud üle 300 000 inimese, neist vaid 83 on sattunud haiglasse

Terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas ütles Delfile, et nende andmetel on kõikidest tõhustusdoosi saanutest haiglasse sattunud vaid 83. Kuid sinna numbri hulka ei kuulu ainult need, kes on haiglasse sattunud koroonaviiruse tõttu. Seal võib olla ka näiteks pimesoole operatsioonile läinud inimene, kellel on tõhustusdoos tehtud ehk see number ei peegelda seda, millise tõenäosusega tõhustusdoosiga inimesed haiglasse satuvad.