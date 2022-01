Kiik: kiirtesti alusel kinno ja kohvikusse pääsemine on vaid aja küsimus

Küll aga on laual negatiivse kiirtesti aktsepteerimine COVID-tõendi alternatiivina. "Mina arvan, et inimesed peaksid ennast sellest hoolimata ikkagi vaktsineerima, kuid negatiivse kiirtesti alternatiivina toomise argument on pingete leevendamine ning ettevõtlussektori kliendibaasi laiendamine," märkis Kiik. Ta ütles, et valdav osa Eesti elanikkonnast on siiski vaktsineeritud ning riskirühmade esindajad, näiteks vanemaealised inimesed, ei hakkaks kiirtesti alusel restoranis või üritustel käima, sest neil on juba COVID-tõend olemas.