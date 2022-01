Lukašenka teatas, et põdes koroonaviiruse omikrontüve läbi püstijalu

„Me paneme tähele, et see omikron on täiesti teine viirus. Võib-olla, ma kahtlustan, et me oleme jõudnud juba tavalise gripi juurde. Ma ütlen seda kui inimene, kes on ise juba teist korda, juba selle omikroni läbi põdenud,” ütles Lukašenka. „Kopsupõletikku see ei anna. Mina näiteks tegin selle läbi püstijalu. Ma märkasin alles lõpus, kui tehti mingi test.”

Lukašenka kiitis Venemaa lähenemist koroonaviirusele.

„Venemaal on võetud õige kurss. See on peamiselt ambulatoorne ravi. Selle viirusega inimesed väga ei põe. Loomulikult, on vanurid, on inimesed, kes kalduvad viirusi põdema. Need on inimesed südame ja veresoonkonna haigustega. Ja suhkrudiabeet ja onkoloogia, astma, sellised haigused. Loomulikult tuleb hoida. Aga eriliselt muretseda pole vaja. Tuleb lihtsalt elada,” teatas Lukašenka.

2020. aasta juulis teatas Lukašenka samuti, et põdes koroonaviiruse läbi püstijalu. Mõni päev hiljem ütles ta, et teda nakatati meelega ja viiakse läbi uuring. 2020. aasta detsembris väljendas Lukašenka veendumust, et enam ta seda nakkust ei põe, sest see lihtsalt ei hakka talle külge.