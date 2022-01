VIDEO JA BLOGI | Kristian Jaani: meie välispiir võib valmis saada poolteist aastat varem kui planeeritud

Esiteks, hinnalagi kodutarbijatele 12 senti kWh kohta elektritarbimisele kuni 650 kw/h. See tähendab, et kui elektri hind kas börsil või fikseeritud hinnaga paketis ületab 12 senti kW/h, maksab selle osa elektriarvest kinni riik. Tarbija ise midagi tegema ei pea, elektrimüüja edastab talle juba arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Teiseks hinnalagi gaasi hinnale. See on kodutarbijatele 65 €/MWh kohta, seda ületava osa kompenseerib riik 100% kuni tarbimiseni 2.75 MWh. Kolmandaks kompenseeritakse äritarbijatele jaanuarist märtsini 100% elektri võrgutasu (seni oli võrgutasu alandatud 50%). Koalitsioonipartnerid jätkavad tööd ettevõtetele gaasi hinna tõusu leevendusmeetme kokku panemisel.

Riigihalduse minister Jaak Aab lisas, et praegu kehtiv sihitud abimeede, mida on küll kõvasti kritiseeritud, on ikkagi inimesi aidanud.

Suur julgeolekukriis

Teine suur kriis on julgeolekukriis, märkis peaminister Kaja Kallas ja lisas, et aastateks 2022–2025 teeb riik 380 miljoni euro ulatuses kulutusi laiapindseks riigikaitseks, see hõlmab sisekaitsevõimekuse tõstsmist.

Kaitseminister Kalle Laanet ütles, et üks prioriteet on ka keksmaa õhutõrje edendamine.

Siseminister Kristian Jaani avaldas lootust, et meie välispiiri ehitus võib valmida planeeritust varem – 2025. aasta teises kvartalis. „See on poolteist aastat varem kui planeeritud,“ märkis ta. „Näen ka potentsiaali lõpptähtaega veel kuus kuud varasemaks tuua.“

Koroona hiidlaine

Kolmanda kriisina tõi Kallas välja koroona. „Oleme hiidlaine keskpunktis,“ sõnas ta. Nädalaga on nimelt nakatunute arv kasvanud 46%, hospitaliseeritute arv 35%. Omikron on küll haiguse poolest nõrgem, kuid ei ole deltat veel täielikult välja söönud – haiglaravile satuvadki peamiselt vaktsineerimata deltatüvega nakatunud inimesed, selgitas peaminister.

Mure on ka testimisvõimekusega, mida võiks lahendada kiirtestid, kuid Kallas hoiatas, et nii nagu teisteski riikides, võivad need meilgi peagi lihtsalt otsa saada.