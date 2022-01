Moskva: Lääs valmistab Ukrainas ette sõjalisi provokatsioone

„Lääne ja Ukraina massiteabevahendid ning ka ametiisikud on nüüd hakanud veelgi aktiivsemalt tiražeerima spekulatsioone Venemaa peatse Ukrainasse sissetungi teemal, nagu nad seda formuleerivad. Me oleme veendunud, et selle kampaania eesmärk on informatsioonilise kattevarju loomine nende oma ulatuslike provokatsioonide ettevalmistamisele, muu hulgas sõjalise iseloomuga, millel võivad olla kõige traagilisemad tagajärjed regionaalsele ja globaalsele julgeolekule,” ütles Zahharova Interfaxi vahendusel.