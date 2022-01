FOTO | Turvakodust lahkunud 10-aastast Ilonat ei ole veel leitud

Politsei sõnul tuli eile pärast meedias avaldatud otsinguteadet Ilona kadumisest neile mitu kõne inimestelt, kes olid teda varasemalt märganud Lasnamäel omaealiste sõpradega. Praegugi kontrollib politsei võimalikke Ilona sõprade ja tuttavate aadresse Lasnamäel, et tuvastada neiu asukoht.

Turvakodust lahkudes oli tal seljas tumeroheline jope ja must tutiga müts. Ilonal on heledad juuksed ja ta on umbes 154 cm pikk. Neiu ise võib end kutsuda nimega Danik.