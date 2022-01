VIDEO | Zelenskõi palus ukrainlastel mitte paanitseda: ärge jookske tatra ja tikkude järele

Zelenskõi sõnul külvab agressorriik meelega Ukraina elanikkonna hulgas paanikat ja ebakindlust, et nõrgestada võimalikku vastupanu ja äriinvestoreid eemale peletada. Zelenskõi palus säilitada väärikuse ja uhkuse, et mitte Venemaa agressiivsetele kavatsustele kätte mängida.

„Milles on tegelikult uudis? Kas see pole reaalsus juba kaheksa aastat? Kas sissetung ei alanud 2014. aastal? Kas ulatusliku sõja oht tekkis alles nüüd? See oht ei ole olemas olnud mitte ühe päeva. Ja seda ei ole juurde tulnud. Juurde on tulnud ažiotaaži selle ümber. Ja praegu ei rünnata aktiivselt mitte meie maad, vaid teie närve. Et teil oleks pidev ärevustunne.