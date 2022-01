Soome peaminister: NATOga liitumine on väga ebatõenäoline

Hoolimata sellest, et Marinil ei ole plaani riiki NATOsse tüürida, on tema sõnul Soome valmis seisma oma Euroopa liitlaste ja USA kõrval ning kehtestama Venemaale karmi sanktsioonide paketi, kui see otsustab Ukrainat rünnata.

"[Ukrainasse tungimisel] oleks väga oluline mõju ja sanktsioonid selle eest oleksid äärmiselt karmid," ütles Marin kolmapäeval Reutersile.

Marin märkis, et on "väga ebatõenäoline", et Soome taotleb tema ametiajal NATO liikmelisust.

Soome, millel on Venemaaga keeruline ajalugu ja 1340 kilomeetrit ühist piiri, on otsustanud seni teha lääne julgeolekualliansiga üksnes koostööd, hoidudes sellega liitumast. Ajalehe Helsingin Sanomat hiljutise uuringu kohaselt on NATOsse astumise vastu 43% ja poolt üksnes 28% soomlastest - seda on siiski 8% rohkem kui veel kaks aastat tagasi.

USA president Joe Biden helistas teisipäeval Soome presidendile Sauli Niinistole, et temaga kuu aja jooksul teist korda rääkida ja rõhutada "Soome tiheda kaitsepartnerluse tähtsust USA ja NATOga", teatas Valge Maja.

Marin oli arutelude osas napisõnaline, ent väljendas usku, et teised riigid hindavad tõsiasja, et Soome on suutnud pikka aega säilitada "funktsionaalsed" suhted Venemaaga.

Ta märkis, et Soome jääb kindlaks oma varasemale seisukohale, et sel on õigus ühel päeval NATO-ga liituda, kui nii otsustakse.

"Keegi ei saa meid mõjutada, ei USA, Venemaa ega keegi teine," lisas Marin.