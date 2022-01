Joe Biden: ma eeldan, et Vladimir Putin tungib Ukrainasse

"Kas ma arvan, et ta paneb lääne, USA ja NATO proovile nii kuidas vähegi võimalik? Jah, ma arvan, et ta teeb seda," ütles Biden Valges Majas toimunud pressikonverentsil ajakirjanikele, lisades: "Kuid ma arvan, et ta maksab selle eest tõsist ja kallist hinda. Ta ei mõista praegu, kui suurt hinda tal tuleb selle eest maksta. Ja ma arvan, et ta kahetseb tehtut."

Kui riigipeal paluti selgitada, kas ta leiab, et Venemaa invasioon Ukrainasse on tulekul, vastas Biden: "Ma arvan, et ta liigub sisse. Ta peab midagi ette võtma."

Venemaa on viimaste kuude jooksul saatnud Ukraina piirile enam kui 100 000 sõdurit. Joe Biden on lubanud ulatuslike sanktsioonide kehtestamist Kremlile, kui sissetung peaks toimuma. Täna tõdes ta, et neist ei piisa, et heidutada Putinit sõjalise tegevusega edasi liikumast, vahendab New York Times.

"Ma ei peaks ilmselt rohkem ütlema. Aga ma arvan, et see teeb talle kõvasti haiget,” sõnas ta.

Hilisemates kommentaarides väljendas Biden end siiski ettevaatlikumalt, öeldes, et ta pole kindel, kas Putin on otsustanud sissetungi kasuks. "Ma kahtlustan, et tema kavatsuste mõistmiseks tuleb teada, millise jalaga ta voodist välja astub," ütles USA riigipea.