Joe Biden andis mõista, et Venemaa „väike sissetung” Ukrainasse ei pruugigi mingeid sanktsioone esile kutsuda

„On üks asi, kui see on väike sissetung ja osutub, et me võitleme selle üle, mida teha ja mitte teha,” ütles Biden CNN-i vahendusel. „Aga kui nad päriselt teevad, mida nad on piirile kogutud jõududega võimelised tegema, on see Venemaa jaoks katastroof, kui nad Ukrainasse edasi sisse tungivad.”

Hiljem paluti Bidenil selgitada, mida ta mõtles „väikese sissetungi” all. Biden ütles, et tõmbab piiri Vene vägede piiri ületamise ja Ukraina võitlejate tapmise juurde.

„Ma arvan, et see muudab kõike,” ütles Biden. „Aga see sõltub sellest, mida ta teeb, millises ulatuses me saame NATO-rindel täieliku ühtsuse.”

„On väga tähtis, et me hoiaksime kõiki NATO-s ühel meelel. See on see, millele ma palju aega kulutan, ja on erimeelsusi,” jätkas Biden. „NATO-s on erimeelsusi selle kohta, mida riigid on valmis tegema, sõltuvalt sellest, mis juhtub.”

See ülestunnistus rabas Ukraina ametnikke, kellest üks ütles CNN-ile, et on šokeeritud, et USA president Biden teeb vahet kahe sõna, incursion ja invasion vahel, ja annab mõista, et väike sissetung (inglise keeles minor incursion) ei kutsuks esile sanktsioone.

„See annab Putinile rohelise tule Ukrainasse siseneda, kui süda lustib,” ütles ametnik, väites, et ei ole seni USA administratsioonilt sellist nüanssi kuulnud.

„Kiiev on vapustatud,” ütles Ukraina ametnik.

Valge Maja püüdis Bideni juttu selgitada, viidates sellele, et Venemaa rünnak küberruumis või paramilitaarsete jõududega kutsuks esile sellele vastava reageeringu, erinevalt stsenaariumist, kus Vene väed Ukrainasse sisse liiguvad.

„President Biden on Venemaa presidendile selgelt öelnud: kui mingid Vene sõjajõud liiguvad üle Ukraina piiri, on see uus sissetung ja sellele vastatakse kiire, karmi ja ühise vastusega USA ja meie liitlaste poolt,” teatas Valge Maja pressisekretär Jen Psaki pärast Bideni pressikonverentsi.