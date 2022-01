VIDEO | Kallas ja Ratas jätkavad kriisivaidlust pärast teledebatti. Mart Võrklaev: olen optimist, et kokkulepe tuleb

Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev selgitas, et päevast võtsid lõviosa nii peaministri poliitiline avaldus riigikaitsele eraldatud 380 miljonist eurost kui ka Keskerakonna juhi Jüri Ratase kohustused spiikrina, mistõttu on arutelud kulgenud hakitult.

"Kuna julgeoleku teemad on praegu hästi tõsised, on see päev olnud väga tihe, õhtul õnnestus meil leida üks aeg, kus jälle kokku tulla," rääkis Võrklaev.

Võrklaev tõdes, et pärast ETV erakondade juhtide debatti jätkuvatest kõnelustest võib kõike oodata, kuid viitas, et lahendus võib öötundidel siiski sündida. "Vaatame, kuidas õhtu edasi läheb," ütles ta."Olen optimist, et kokkulepe tuleb, tunnetus on olemas, et me liigume sinnapoole."