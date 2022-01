Prantsusmaa president torpedeerib NATOt? Macron: euroliit peaks Venemaaga julgeolekuleppe sõlmima

Euroopa parlamendis kõnega esinenud Prantsuse riigipea ütles, et Euroopa Liidu riigid peaks ise Venemaaga dialoogi pidama, eelistades seda USA ja NATO poolt eest veetavale ühisele reaktsioonile Venemaa tegevuse vastu.

Macron lausus, et Euroopa peaks pakkuma Venemaale lahenduse de-eskaleerimiseks lähinädalatel: "On hea, et eurooplased ja Ühendriigid koordineerivad samme, aga eurooplased peaksid ise dialoogi astuma."

Macroni kõne on esimene märk lõhedest NATO liitlaste vahel pärast seda, kui Venemaa alustas Ukraina piirile suuremas koguses vägede toomist, kirjutab Financial Times. See toimub olukorras, kus liitlased on teinud pretsedendituid jõupingutusi ühise keele leidmiseks.

Presidendi sõnul peaks Euroopa Liit looma lähinädalatel "Euroopa ettepaneku uueks julgeoleku- ja stabiilsuse korraks". Ta lisas: "Peaksime ehitama selle üheskoos eurooplastega, jagama seda seejärel liitlastega NATO raamistikus ning siis pakkuma selle Venemaale läbirääkimisteks."

Paljud välispoliitikaeksperdid on väljendanud viimastel nädalatel ja kuudel, et Venemaa presidendi Vladimir Putini eskalatsioon Ukrainas ning USAle ja NATOle esitatud ultimatiivsed nõudmised on katse liitlaste vahele kiilu löömiseks.

Sel kevadel toimuvad Prantsusmaa presidendivalimised. Macron püüab teist viieaastast ametiaega ning on hetkel esimese vooru küsitlustulemustes liider. Presidendi kaks kõige tõenäolisemat vastaskandidaati teises voorus on eelmisel korral talle kaotanud natsionalist Marine Le Pen ning mõõdukam parempoolne Valérie Pécresse. Viimase vastu näitavad teise vooru hüpoteetilised arvamusküsitlused Macronile vaid nappi edu.