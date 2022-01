Raua tänava lahingu veteran kapral Eduard Kuuskor suri eile 104 aastasena

Vabariigi president on Eduard Kuuskori autasustanud 2002. aastal Kotkaristi IV klassi teenetemärgiga, kui sõjaliste teenetaga vabadusvõitlejat. Samuti on ta autasustatud 2015. aastal staabi- ja sidepataljoni kõrgeima autasuga ehk pataljoni rinnamärgiga ning justiitsministrilt on ta saanud 2018. aastal Vabaduse Tammepärja aumärgi. Samal aastal kinkis toonane kaitseväe juhataja kindral Riho Terras Kuuskorile kaitseväe juhataja lipu. Eelmisel aastal sai kapral Kuuskor kaitseministeeriumi III klassi teeneteristi.