FOTOD | Politsei otsib Tallinnas 10-aastast Ilonat

Ilona lahkus 17. jaanuaril Nõmmel asuvast turvakodust ning ei ole sinna tagasi pöördunud. Politsei on praeguseks külastanud mitmeid neiu võimalikke sõpru, kuid senini ei tea keegi, kus Ilona asuda võiks. Turvakodust lahkudes oli tal seljas tumeroheline jope ja must tutiga müts. Ilonal on heledad juuksed ja ta on umbes 154 cm pikk. Neiu ise võib end kutsuda nimega Danik.