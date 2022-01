Kiik ja Allik: praegu on massiline testimine mõistlik, kuid pikas perspektiivis see jätkusuutlik ei ole

Kiik märkis, et massiline testmine on praegu oluline ka omikroni puhangu ohjeldamiseks. "PCR-testimist maha kanda on vara, aga ma olen nõus, et aastast-aastasse ei ole mõeldav, et sarnases mahus testmine jätkuks," ütles Kiik.

Kiige sõnul kiirtest lähiajal PCR-testimist täielikult asendama ei hakka. "Päris sada protsenti asendamist ei ole mõeldud. Kõigile inimestele ei ole ligipääsu kiirtestidele või need ei pruugi olla jõukohased. Paratamatult on siinkohal küsimus oma finantseeringus," ütles Kiik ning lisas, et riigile on tegelikult oluline, et neil oleks ülevaade viiruslevikust. "Pandeemia tipphetkel testimise kaotamine või drastiline ümberkorraldamine võib viiruse levikule hoopis juurde anda."

Testimispunktide ja testile registreerimise kõnekeskuste koormuse vähendamiseks lõpetatakse uuest nädalast vaktsineerimata õpilaste PCR-testimine ning asendatakse kiirtestiga. "Terviseamet on öelnud, et umbes kolmandik testidest moodustavad kooliõpilaste lähikontaktsed. Ehk kolmandiku maha võtmine on märkimisväärne muutus," ütles Kiik. Ministri sõnul on kiirtestimine igal juhul mõistlik, kui inimesel on kahtlus enda nakatumises ning on rahaliselt võimalik see endale soetada.

Avaliku testimise koordinaator ja Medicumi juhatuse liige Tõnis Allik ütles Delfile, et testimise maht on kahekordistunud, kuid kindlasti on õigustatud haigussümptomitega inimese testimine. "Kui vaatame praegu perearstide poolt tulnud saatekirjadest, siis iga teine saatekirja saanu osutub positiivseks," ütles Allik.

Alliku sõnul peab teatud olukordades kindlasti tegema inimestele PCR-testi ning täielikult kiirtestimisele üle minna ei saaks. Näiteks haiglates ja hooldekodudes on Alliku sõnul oluline, et säiliks PCR-testimine. "Üldises elanikkonna kontekstis on jäänud lähikontaktsete testimine ainult vaktsineerimata koolilastele ja see ka nüüd lõpeb uuest nädalast ja jäävad ainult väga kitsad sihtgrupid," ütles Allik.

Et testimispunktide ja kõnekeskuste koormust vähendada, ei ole lennujaamas enam riigi kulul PCR testimispunkti ning koolides vaktsineerimata lähikontaktseid enam PCR-testile ei saadeta, vaid nemad pääsevad isolatsioonist negatiivse kiirtestiga.