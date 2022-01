Blinken Kiievis: Venemaal on plaan oma jõude Ukraina piiridel veelgi suurendada

„Me teame, et on paigas plaanid suurendada neid jõude väga lühikese etteteatamisajaga veelgi,” ütles Blinken, vahendab CNN. „Ja see annab president Putinile võimekuse samuti väga lühikese etteteatamisajaga viia läbi edasist agressiivset tegevust Ukraina vastu ja see loomulikult ei ole pälvinud mitte ainult meie tähelepanu, vaid on pälvinud sisuliselt kõigi meie liitlaste ja partnerite tähelepanu ja mitte ainult Euroopas, isegi kaugemal.”

„See on Ukraina jaoks kriitiline aeg,” ütles Blinken umbes 60 inimesele.

Blinken hoiatas Venemaad, et sellest olukorrast välja on kaks teed.

„On diplomaatia ja dialoogi tee, et püüda lahendada mis iganes erimeelsused, mis on, rahumeelselt diplomaatia kaudu,” ütles Blinken. „Selgelt eelistatav tee, selgelt kõige vastutustundlikum tee ja see, mida meie eelistaksime, aga on olemas ka tee, kui Venemaa valib agressiooni jätkamise, konflikti, vastasseisu ja tagajärjed Venemaa jaoks.”

Blinken ütles, et president Joe Biden on palunud tema meeskonnal olukorda hinnata ja kinnitada USA toetust Ukrainale.

„Ma väga-väga loodan, et me suudame hoida selle diplomaatilisel ja rahumeelsel teel, aga lõpuks on see president Putini otsus,” ütles Blinken.