VIDEO JA BLOGI | Koolide lähikontaktseid enam PCR-testi tegema ei pea, vaid saavad isolatsioonist vabaks kiirtestiga

Koroonanumbrid aina kasvavad ja nii on suurenenud ka testimiskoormus. Kui varem sai aja PCR-testimisele samal või järgmisel päeval, siis edaspidi saab aja järgmiseks või ülejärgmiseks päevaks ehk broneerimise päevale enam testiaega ei saa, ütles Medicumi juhatuse liige Tõnis Allik.

Et koormust vähendada, on ei ole lennujaamas enam riigi kulul PCR testimispunkti ning koolides vaktsineerimata lähikontaktseid enam PCR-testile ei saadeta, vaid nemad pääsevad isolatsioonist negatiivse kiirtestiga.

Praegu kasvabki nakatumine eelkõige koolides ja enamasti haigestuvad alla 50-aastased, see tõigi kaasa testimise koormuse kasvu, märkis Mari-Anne Härma.

Eestis on valdavalt leviv tüvi omikron, kuid haiglaravi koormuse taga on jätkuvalt deltatüvi, sõnas Härma. Edaspidi võtab terviseamet ühendust deltaga nakatunud lähikontaktsetega, kontakteerumisel lähtutakse aga ka vanuserühmadest ja vaktsineeritusest. Vaktsineerimata lähikontaktsetel on 7-päevane isolatsioonikohustus, vaktsineeritutel ja läbipõdenutel, kel isolatsioonikohustust ei ole, soovitas Härma teha kiirteste ning jääda koju, eriti, kui nakatunud on keegi perekonnast.

Kas terviseamet leiab, et sümptomiteta inimesi ei peakski testima?

"Kui varem oli 5% asümptomaatilisi nakatunuid, siis omikroni puhul kipub see olema 7%," ütles Härma. Ta lisas, et näiteks asümptomaatiliste haiglatöötajate testimine on vajalik, et kaitsta patsiente, kuid pikas plaanis terviseamet toetab, et kõiki asüptomaatilisi ei ole mõtet testida.

Koos nakatumisega on tõusnud ka haiglaravi vajadus. "Haiglate võimekuse piiri võime näha veebruari alguses, optimistlikuma prognoosi järgi veebruari lõpuks või märtsi alguseks," ütles ta. Härma lisas, et kui viirus vanemate inimesteni ei jõua, siis on haiglate koormus pikemalt stabiilne, kuid Taanis, Itaalias ja Inglismaal täheldati siiski haiglaravi vajaduse kasvu pärast seda, kui omikroni levik kasvas.