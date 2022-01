WHO: koroonapandeemia ei ole ligilähedaseltki möödas. Euroopas lüüakse rekordeid

WHO peadirektor dr Tedros Adhanom Ghebreyesus hoiatas oletuse eest, et viimasel ajal domineerivaks saanud omikrontüvi on märkimisväärselt leebem ja seega on viiruse ohtlikkus kadunud, vahendab BBC News.

Euroopas püstitatakse samal ajal nakatumisrekordeid. Näiteks Prantsusmaal teatati eile ligi poolest miljonist uuest juhtumist ööpäevas ja Saksamaal täna enam kui 100 000-st.

Tedros ütles WHO peakorteris Genfis, et omikrontüvi on viimase nädalaga üle maailma kaasa toonud 18 miljonit nakatumist.

Kuigi see tüvi võib olla keskmiselt vähem tõsine, on jutt, et see on leebe haigus, eksitav, teatas Tedros.

„Ärge tehke viga, omikron põhjustab hospitaliseerimisi ja surmi ja isegi vähem tõsised juhtumid ujutavad tervishoiuasutused üle,” ütles Tedros.

Tedros hoiatas riigijuhte, et omikrontüvega nakatumise uskumatu kasvu tõttu üle maailma ilmuvad tõenäoliselt välja uued tüved.

„Ma olen endiselt eriti mures paljude riikide pärast, kus on madal vaktsineeritus, sest inimesed on palju kordi suuremas tõsise haiguse ja surma ohus, kui nad on vaktsineerimata,” lisas Tedros.

Ka WHO hädaolukordade direktor dr Mike Ryan hoiatas, et omikroni suurem nakkavus tekitab tõenäoliselt hospitaliseerimiste ja surmade arvu kasvu eriti riikides, kui on vaktsineeritud vähem inimesi.

„Juhtumite arvu eksponentsiaalne kasv sõltumata erinevate variantide tõsidusest viib vältimatult hospitaliseerimiste ja surmade arvu kasvuni,” ütles Ryan.

Euroopas on omikrontüve levikuga nakatumine kasvanud.

Taanis teatati eile 33 493 uuest koroonajuhtumist ööpäevas ja Itaalias 228 179-st. Saksamaal teatati täna 112 323 uuest juhtumist 24 tunni jooksul.

Prantsusmaa eile teatatud arv oli aga 464 769. Viimase nädala jooksul on nakatumisi lisandunud keskmiselt üle 300 000 päevas.

On aga ka mõningaid esialgseid viiteid sellele, et omikronilaine on võinud mõnes riigis tipu saavutada.

Iirimaal on uute juhtumite arv päevas viimastel päevadel langema hakanud. Sama on täheldatud Hispaanias ja Suurbritannias.