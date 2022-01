Kaup24 tasuta koolitus: e-kaubanduse juriidilised teadmised, millega iga e-kaupleja peab kursis olema

Ta lisas, et üha sagedamini kaasneb rikkumistega lisaks võimalikele trahvidele suur negatiivne tähelepanu, mis levib sotsiaalmeedias kiiresti ja avalikult ning põhjustab ettevõtetele pikaaegseid ebameeldivusi või tuntavat mainekahju.

Sel reedel toimuv , Kaup24 „Learning Fridays“ koolitussarja kuuluv veebiseminar annab konkreetselt ja näitlikustatud kujul ülevaate hinnasoodustuste tegemisest, mis kuulub iga kaupmehe tegevuste hulka. Vandeadvokaat Mait Valberg toob seminaril osalejateni palju praktilisi näiteid ning üheskoos vaadatakse üle ja analüüsitakse seni ette tulnud rikkumisi. Lisaks aitab seminaril osalemine kaupmeestel varakult planeerida oma tegevusi nii, et need oleksid kooskõlas tulevate õigusmaastiku muudatustega.

E-kaubanduse müügiplatvorme Baltikumis, sealhulgas Eestis kõige populaarsemat müügiplatvormi Kaup24 opereeriva PHH Groupi juht Raimondas Žilėnas lisas, et e-kaubandus pälvib turgu reguleerivate asutuste silmis üha enam tähelepanu. Fookuses on e-kaubandusega kaasnevad küsimused, mis jaekaubanduses probleeme ei tekita. „E-kaubanduse vedajana ei tunne me vastutust vaid oma äri, aga ka kõigi nende ligi 4000 müüja ees, kes juba kauplevad PHH Groupi müügiplatvormidel,“ selgitas Žilėnas.