KAART | Ukraina luure: Venemaa on vägede koondamise piiri lähedale peaaegu lõpule viinud

„ Vene Föderatsiooni relvajõudude maismaagrupi kogujõud Ukraina suunal on üle 106 000 sõjaväelase. Koos mere- ja õhukomponendiga on sõjaväelaste koguarv üle 127 000,” öeldakse hinnangus.

Selles hinnangus nimetatakse olukorda keeruliseks ja öeldakse, et Ukraina usub, et Venemaa püüab lõhestada ja nõrgestada Euroopa Liitu ja NATO -t.

Ukraina sõjaväeluure teatel on Venemaa alaliselt läänepiirile toonud vägesid kesk- ja idaregioonidest. Detsembri lõpus ja jaanuaris on Venemaa piirile liigutanud laskemoona, välihaiglaid ja julgeolekuteenistusi, mis Ukraina sõnul kinnitab ründeoperatsioonideks valmistumist.

Värskes hinnangus öeldakse ka, et Venemaa toetab enam kui 35 000 võitlejat Ida-Ukrainas ja tal on mässuliste territooriumil umbes 3000 oma sõjaväelast.

Luurehinnangus öeldakse, et suurenenud on ka Venemaa luure aktiivsus. Ukraina piiri lähedale on toodud lisaks raadio- ja satelliitluureüksusi ning luurelendude arv piiril on eelmise aasta sama ajaga võrreldes kolmekordistunud.