OTSEPILT ja BLOGI | Kallas EKREle: uskumatu, et teie süüdistate meid liitlaste solvamises. Vastupidi, meie oleme suhteid teie solvangute järel silunud

"Tulemust meil hetkel ei ole," ütles Keskerakonna esimees Jüri Ratas peale eilset kohtumist ning lisas, et ega ka valitsuse tervis just suurepärane pole.

Ratas märkis, et pole ühtset seisukohta, kuidas energiaarveid kompenseerida. "Me hoiame sellest kinni, et see meede peab olema nullbürokraatiaga rakendatav, lihtne ja reaalselt inimesi aitama," ütles Ratas.