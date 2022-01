USA välisminister püüab kriisi lahendada kohtumistega ukrainlaste, eurooplaste ja Lavroviga

„Ühendriigid ei taha konflikti. Me tahame rahu,” ütles USA välisministeeriumi kõrgetasemeline ametnik eile, vahendab Reuters. „President Putini võimuses on astuda samme kriisi deeskaleerimiseks nii, et Ühendriigid ja Venemaa võiksid arendada suhteid, mis ei põhineks vaenulikkusel või kriisil.”