Unistad uuest karjäärist? Maaülikooli mikrokraadiga saad makrotegijaks

Eesti Maaülikool avas 2022 jaanuaris mikrokraadiõppe, kus on igaühel, kellel on vähemalt keskharidus, võimalus õppida ülikoolis ilma sisse astumata.

Inseneeriahuvilistele algas jaanuaris registreerumine näiteks sellistele kursustele nagu matemaatiline modelleerimine ja tootearendus, graafika ja visuliseerimine, geoinformaatika ja kaugseire, roboti ja droonisüsteemide arendamine, CNC tööpingid ja tehnilised mõõtmised ning midagi ka masinapargi juhtidele: liikurmasinad ja masinapargi juhtimine. Üha enam räägitakse inimressursi hoidmisest ning üha aktuaalsemaks on töökohtadel muutunud ergonoomika. Selleks on maaülikoolis ainulaadne võimalus ka seda ala päriselt õppida ning saada selle ala spetsialistiks.

Mõistagi leiab maaülikoolile kohaselt mikrokraadide hulgast ka maaeluga seotud mikrokraadide õppekavasid nagu aiandus ja mesindus. Tegemist on väga praktilise õppega just neile, kes soovivad neis valdkondades alustada ettevõtlusega.

Õppides meie juures linna- ja metsaökoloogiat, saadakse endale tulevikuoskused, sealhulgas süsinikuneutraalsuse valguses. Peamiselt leiavad need inimesed töö kohalikes omavalitsustes või riigiametis. Kes on aga huvitatud kaasa aitama turismi ökoloogilisemaks muutmisel, siis neile sobib mikrokraad ökoloogiline koormustaluvus.

Need, keda huvitab üleüldiselt keskkonnasõbralik eluviis, on oodatud registreeruma kevadel algavatele mikrokraadiprogrammidele: biojäätmetest komposti kasutamiseni ning keskkonnamõjude hindamine ja kaasamise roll selles.

Kuna ka turundus ja juhtimine on ettevõttes olulised, siis on võimalik liituda selle õppega sügisest.

Mikrokraadide kursused on valitud selliselt, et lõpetades saadakse päriselt vaja minev oskus. Samuti on kõik teemad suunatud tulevikku, et mikrokraadide omandajad saaksid meie elu kujundama hakata juba lähemal ajal.