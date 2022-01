Telefoniliinid umbes: koroonaviiruse testimise kõnekeskuse järjekord oli mitu tundi pikk

Kuigi kõneliini vabastas Alliku sõnul oluliselt see, kui positiivsete tulemuste teavitamiseks seadistati sisse kõnerobot, mis teeb kuni 2400 kõne päevas, on testile registreerimise liin siiski ülekoormatud. Allik ütles, et paraku hoiavad liini kinni inimesed, kes peaks helistama mujale. “Nii juhtus, et eile ja see jätkus ka täna, kus helistasid väga paljud inimesed, et küsida infot ja hoidsid paraku seetõttu liini kinni. Infoküsimuste jaoks on meil Eestis väga hästi toimiv 1247 riiklik koroonainfo liin,” tuletas Allik meelde.