ERISAADE | Rahvaloendus kogub andmeid inimeste elupaikadest ja kütteviisidest. See võiks aidata poliitikutel paremaid toetusi luua

Eestis elab 1,3 miljonit inimest. Oleme sellise rahvaarvu juures püsinud juba viimased 20 aastat. Eelmisel aastal langes aga rahvaarv 1600 võrra.

See ei ole midagi märkimisväärset, ütleb Trasberg, kuid nendib, et märkimisväärne on siiski surmade arv. Neid oli möödunud aastal 18 500, mida on 2500 rohkem kui aasta varem. Kui vaadata eelmist 10 aastat, on surmade arv jäänud 15 000 ja 16 000 vahele.

Kas liigsuremuse saab kirjutada koroona arvele või on põhjuseid veel?

Trasbergi sõnul mängib koroona liigsuremuses küll rolli – oktoobri lõpu seisuga suri koroonasse 1200 inimest, kuid väga kõrget suremust oli märgata ka suvekuudel, eriti juuni lõpus. „Kuumad ilmad kindlasti tõstsid seda arvu,“ ütleb ta.

Kuidas inimesed kokku loetakse?

Lihtsustatult võiks olla nii, et võtame eelmise aasta rahvaarvu, liidame sünnid, lahutame surmad, liidame sisserände, lahutame väljarände. „Aga me teame, et Eestis on väga palju mitteregistreeritud rännet,“ sõnab Trasberg. See tähendab, et kui eestlane kolib mõnda teise Euroopa Liidu riiki, kuid ei märgi seda rahvastikuregistrisse, siis puuduvad riigil täpsed andmed inimese elukohast. Samamoodi ei saada teada, kui keegi Eestisse tagasi kolib. Euroopa Liidus ringi liikudes ei ole ju vaja viisat ja ränne jääb registreerimata, selgitab ta.

Niisiis ei saa niisama lihtsalt rahvastiku arvu välja arvutada ja sestap kasutab statistikaamet residentsuse indeksit. See tähendab, et vaadatakse peale rahvastikuregistri ka 33 teist andmeallikat. Näiteks, kas inimene on käinud aasta jooksul arsti juures, kas tal on auto ehk erinevad elumärgid, mis annavad inimesele elumärkide skoori. Kui ühtegi neist 33-st elumärgist ei ole, võib eeldada, et ta tegelikult ei ela Eestis.